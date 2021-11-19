Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил Соединенные Штаты о помощи. Об этом 19 ноября сообщило агентство Bloomberg

По данным агентства, арестованный передал «наспех написанные от руки» ответы на вопросы через своих адвокатов. Среди прочего, он написал, что в заключении его били, и протащили по асфальту под насмешки других заключенных. Также Саакашвили обращал внимание на то, что власти Грузии отказались перевести его в гражданскую больницу, передать телефон или дать возможность присутствовать на суде.

Накануне Госдепартамент США призвал власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда по его делу и обращаться с бывшим президентом «справедливо и с соблюдением достоинства».

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.