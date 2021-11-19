Певица с украинскими корнями Лолита Милявская 18 ноября стала героиней программы Иды Галич «Есть вопросики», где рассказала о выступлениях перед бандитами в 1990-е и даже призналась в романе с одним из них

«Я всю жизнь выступаю перед бандитами. Всю жизнь. Я присутствовала один раз, когда была "облава"», — вспомнила она.

Прикрыла грязный пол огромным бюстом: молодая жена Цекало шокировала публику © Instagram, darina.ervin

По словам Лолиты слово «бандит» используется не совсем корректно, так как эти люди давно не выглядят как в 1990-е, а с одним из «авторитетов» у нее даже были отношения.

«Я не скрывала. Потом и один из лучших романов в моей жизни был с тем человеком, которого легко в те самые годы называли авторитетом. От нас дрожала Москва», — заявила Милявская.

Лолита Милявская — уроженка Мукачево Закарпатской области, воспитывалась в артистической семье: отец Марк Горелик работал конферансье и постановщиком программ, а мать Алла Никифорова была джазовой певицей. Родители развелись, когда Лолита ходила в 4 класс из-за того, что отец эмигрировал в Израиль, а мать не захотела.

Из-за поступка супруга Никифорову уволили из «Укрконцерта» и она ушла работать в Киевский государственный мюзик-холл.

Сама Милявская состояла в официальном браке 5 раз. Первым ее супругом был актер и ее одногруппник Александр Беляев. Второй союз с Виталием Милявским, по словам певицы, был фиктивным, однако вокалистка решила остановиться именно на его фамилии.

С третьим мужем артистом и продюсером Александром Цекало она прожила с 1988 по 2000 год, правда отношения они узаконили уже перед самым расставанием, чтобы оформить родившуюся от другого мужчины дочь Еву на Цекало. Кто именно стал отцом единственного ребенка Лолиты — не известно.

Четвертый муж — бизнесмен Александр Зарубин, а пятый — фитнес-тренер Дмитрий Иванов, с ним Лолита развелась в 2020 году.