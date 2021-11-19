Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины и бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош не считает себя членом команды президента Владимира Зеленского. Об этом 17 ноября он заявил в интервью Алесе Бацман в YouTube

«Я — советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины, который занимается обороной государства. Это не политическая должность абсолютно. Я не понимаю, почему такой ажиотаж возник из этого предложения. Я с той командой даже не контактирую. Я очень положительно воспринял те назначения, которые произошли в ВСУ… Я всех этих людей знаю с 2014 года», — сказал он.

При этом Ярош подтвердил предположение журналиста о том, что он считает себя «членом команды Валерия Залужного, но не Зеленского».

Националист Ярош после ухода из «Правого сектора» и Верховной Рады, числится командующим так называемой Украинской добровольческой армии, праворадикальной группировки, члены которой принимают участие в боевых действиях в Донбассе.

По мнению политолога Андрея Золотарева, назначение Яроша советником главкома ВСУ свидетельствует о том, что Владимир Зеленский и его команда пытаются заигрывать с радикальным электоратом, который в итоге все равно не перейдет на сторону действующего президента.

*Деятельность организации запрещена в РФ