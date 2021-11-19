Глава Пентагона Ллойд Остин встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Вашингтоне. Об этом 18 ноября сообщили на сайте Минобороны Украины

Резников: Украина готова снова использовать «Байрактары» в Донецке © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые концентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них», — заявил Резников.

При этом министр сообщил, что один из его приоритетов на посту — всесторонне развивать взаимодействие со США.

Остин в ответ заверил, что поддержка обороны, суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается непоколебимой. Он подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за передвижением российских войск вокруг Украины.

Накануне делегация министерства обороны Украины во главе с Резниковым прибыла с рабочим визитом в США. В составе делегации — заместитель министра обороны Александр Полищук, начальник Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Николай Шевцов, временно исполняющий обязанности директора Департамента международного оборонного сотрудничества министерства обороны Александр Буняк. В рамках командировки делегации украинского оборонного ведомства запланирован ряд мероприятий, среди которых, в частности, встреча с министром обороны США Ллойдом Остином, переговоры в Государственном департаменте США и Конгрессе.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. РФ отрицает обвинения, подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.