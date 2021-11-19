Глава МВД Украины Денис Монастырский анонсировал брифинг Национальной полиции, посвященный подробностям смерти депутата Верховной Рады Антона Полякова. Об этом он заявил 18 ноября в эфире программы «Право на власть»

По словам Монастырского, на сегодня завершается проведение всех необходимых экспертиз по делу.

«Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова. Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Национальной полиции, которая расскажет подробности, которые, собственно, сложили полностью пазл, связанный с этим событием», — сказал министр.

«Измельчить и засыпать в алкоголь». Кто подтвердил версию об отравлении Полякова © CC BY-SA 4.0/sarakhan_vadym Анна Скороход.

Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон, алкоголь и димедрол в крови. Ряд политиков, экспертов и журналистов на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.