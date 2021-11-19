По словам Монастырского, на сегодня завершается проведение всех необходимых экспертиз по делу.
«Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова. Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Национальной полиции, которая расскажет подробности, которые, собственно, сложили полностью пазл, связанный с этим событием», — сказал министр.
Накануне стало известно, что в Верховной Раде была создана временная следственная комиссия по вопросам расследования смерти Полякова. Главой комиссии была назначена бывшая сожительница и коллега депутата Анна Скороход.
Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон, алкоголь и димедрол в крови. Ряд политиков, экспертов и журналистов на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.