Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал ежегодный доклад «Глобальный закон и порядок» за 2021 год, где Украина получила всего 68 баллов, оказавшись в рейтинге ниже, чем Эфиопия и Ирак. Это значит, что украинцы бояться выходить ночью на улицы. Об этом 18 ноября написал Obozrevatel

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В этом году спокойно можно выходить ночью на улицу в ОАЭ (95), Норвегии (93) и КНР (91), а вот опаснее всего — Нигерия (59), Камерун (58), Уганда и Гвинея (57), Габон и Венесуэла (53).

Украина в этом рейтинге получила всего 68 очков, уступив Пакистану, Бангладеш, Ираку и Эфиопии. Набранные Киевом баллы свидетельствуют о том, что украинцы оценивают свою страну как опасную.

В целом, 72% людей в мире не боятся ходить ночью по своему району, а 71% доверяют местной полиции. Правда статистика эта применима не ко всем регионам. Например, Карибы, Латинская Америка и Африка считаются самыми опасными в мире. Довольно высокие показатели безопасности В Западной Европе, США и Канаде, но безопаснее всех в мире себя чувствуют жители Восточной Азии.