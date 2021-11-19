В 2020 году самой безопасной в мире была признана Норвегия с 94 очками, а самыми опасными — Венесуэла и Габон набравшие всего по 53 балла.
В этом году спокойно можно выходить ночью на улицу в ОАЭ (95), Норвегии (93) и КНР (91), а вот опаснее всего — Нигерия (59), Камерун (58), Уганда и Гвинея (57), Габон и Венесуэла (53).
Украина в этом рейтинге получила всего 68 очков, уступив Пакистану, Бангладеш, Ираку и Эфиопии. Набранные Киевом баллы свидетельствуют о том, что украинцы оценивают свою страну как опасную.
В целом, 72% людей в мире не боятся ходить ночью по своему району, а 71% доверяют местной полиции. Правда статистика эта применима не ко всем регионам. Например, Карибы, Латинская Америка и Африка считаются самыми опасными в мире. Довольно высокие показатели безопасности В Западной Европе, США и Канаде, но безопаснее всех в мире себя чувствуют жители Восточной Азии.