Стрельба у столичного суда произошла во вторник, 16 ноября. Пострадавший, ранее судимый за бандитизм 43-летний гражданин Грузии Иракли Малания, получил четыре пулевых ранения.
Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди них — последствие «профессиональной деятельности».
В Киево-Святошинский суд Малания прибыл как один из пяти подозреваемых по делу о разбойных нападениях, похищениях людей и бандитизме.
«Жертвами разбойников стали известные бизнесмены в сфере рекламы Константин и Инна Кузнецова и известный врач-офтальмолог Малхаз Тордия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Малания действовал не самостоятельно — он является приближенным известного криминального авторитета Вахтанга Кипиани.
В 2004 году криминальный авторитет стал врагом грузинских властей — «войну» ворам в законе, в частности и Кипиани, объявил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили.
Кипиани долгое время жил то в России, то на Украине, а летом текущего года его принудительно выслали в Грузию по решению украинских властей.