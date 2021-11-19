Раненный у Киево-Святошинского суда в украинской столице гражданин Грузии работал на личного врага Михаила Саакашвили. Об этом 18 ноября сообщил Telegraf

Стрельба у столичного суда произошла во вторник, 16 ноября. Пострадавший, ранее судимый за бандитизм 43-летний гражданин Грузии Иракли Малания, получил четыре пулевых ранения.

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди них — последствие «профессиональной деятельности».

Саакашвили готов голодать до смерти. И власти Грузии ему не перечат © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Жертвами разбойников стали известные бизнесмены в сфере рекламы Константин и Инна Кузнецова и известный врач-офтальмолог Малхаз Тордия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Малания действовал не самостоятельно — он является приближенным известного криминального авторитета Вахтанга Кипиани.

В 2004 году криминальный авторитет стал врагом грузинских властей — «войну» ворам в законе, в частности и Кипиани, объявил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили.

Кипиани долгое время жил то в России, то на Украине, а летом текущего года его принудительно выслали в Грузию по решению украинских властей.