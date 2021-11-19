Государственные белорусские СМИ в вопросе миграционного кризиса транслируют антипольские и в некотором смысле антизападные месседжи. Также присутствует тема некомфортных условий, в которых вынуждены ютиться мигранты. Об этом рассказал руководитель белорусской общественной организации «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Путин и Лукашенко должны сформулировать посылы для обществ и элит России и Белоруссии © из личного архива Сергея Луща Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились урегулировать этот вопрос.

Белорусские власти всячески поддерживают мигрантов, как тех, что локализуются на границе, так и пребывающих в городах. Об этом снимается много репортажей каждый день, но простых белорусов больше волнует степень собственной комфортности, подчеркнул эксперт.

«Поддержка мигрантов не может длиться долго. Ведь, здесь также имеется психологический негативный эффект накопительного характера — оказываемая на протяжении длительного времени гуманитарная помощь может быть интерпретирована белорусами как «пособие» иностранным гражданам. А трудолюбивое белорусское общество не знакомо с практикой иждивенчества, распространенной в странах Запада», — отметил Лущ.

В общем, такие критические ситуации надо разрешать оперативно, заключил собеседник издания.

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