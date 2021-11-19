Известно, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров, то есть целиком выгорела одна из комнат квартиры, где находилась артистка. На тушение прибыло 10 пожарных расчетов, во время работы сотрудники МЧС и полиции обнаружили Хлебникову на полу без сознания.
Сейчас артистка находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, у нее диагностированы обширные ожоги и отравление продуктами горения. Дышать самостоятельно певица не может, ее подключили к аппарату ИВЛ.
«Врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжелое, но стабильное», — цитирует телеканал свой источник.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Известно, что в день пожара артистка вернулась домой с гастролей, а в момент возгорания в двухуровневой квартире звезды присутствовали ее родители, муж и дочь.
Совсем недавно, 6 ноября, Хлебникова отметила свой 55-летний юбилей.