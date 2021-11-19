Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии в больнице после пожара, произошедшего в ее квартире на улице Ратной в Москве. Об этом вечером 18 ноября сообщил канал РЕН ТВ

Сестра Ротару ответила на вопрос о здоровье певицы © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сейчас артистка находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, у нее диагностированы обширные ожоги и отравление продуктами горения. Дышать самостоятельно певица не может, ее подключили к аппарату ИВЛ.

«Врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжелое, но стабильное», — цитирует телеканал свой источник.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Известно, что в день пожара артистка вернулась домой с гастролей, а в момент возгорания в двухуровневой квартире звезды присутствовали ее родители, муж и дочь.

Совсем недавно, 6 ноября, Хлебникова отметила свой 55-летний юбилей.