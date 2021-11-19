Сестра Ротару ответила на вопрос о здоровье певицы
Сестра Ротару ответила на вопрос о здоровье певицы
© РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
Известно, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров, то есть целиком выгорела одна из комнат квартиры, где находилась артистка. На тушение прибыло 10 пожарных расчетов, во время работы сотрудники МЧС и полиции обнаружили Хлебникову на полу без сознания.

Сейчас артистка находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, у нее диагностированы обширные ожоги и отравление продуктами горения. Дышать самостоятельно певица не может, ее подключили к аппарату ИВЛ.

«Врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжелое, но стабильное», — цитирует телеканал свой источник.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Известно, что в день пожара артистка вернулась домой с гастролей, а в момент возгорания в двухуровневой квартире звезды присутствовали ее родители, муж и дочь.

Совсем недавно, 6 ноября, Хлебникова отметила свой 55-летний юбилей.