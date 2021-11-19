Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении депутата Верховной Рады Гео Лероса, который ранее показал нецензурный жест президенту Украины Владимиру Зеленскому прямо с трибуны парламента. Об этом 18 ноября сообщил сам Лерос на своем YouTube-канале

«По приказу Зеленского»: Лерос нашел в машине трекер слежки © Telegram-канал «Политика страны»

«Прошу приобщить это фото к материалам дела, так как я считаю, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в моем жесте увидел именно страпон, а не нецензурный жест», — сыронизировал Лерос во время своего выступления в ходе судебного заседания.

Он подчеркнул, что средний палец не является оскорбительным жестом.

«Когда французы захватывали английских лучников в плен, они отрубали им средний и указательный пальцы правой руки, лишая их возможности натягивать тетиву. Когда английские лучники обстреливали французские войска, находясь в пределах их видимости, после удачного выстрела они поднимали руку с выпрямленным средним пальцем, таким образом демонстрируя свою силу и пренебрежение к противнику. Своим жестом я хотел заявить, что не боюсь драться», — объяснил Лерос.

Суд отпустил депутата под личное обязательство.

«Моя защита будет подавать апелляцию на данное решение так как мы считаем его неправомерным. Я не боюсь говорить правду. Я показал средний палец лично Владимиру Зеленскому, а не институту президентства»,- прокомментировал решение суда Лерос.

Кроме того, он рассказал, что его вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) для допроса в рамках дела по среднему пальцу.

В начале ноября во время своего выступления в Раде Лерос показал средний палец Владимиру Зеленскому с трибуны парламента. Как объяснил сам депутат, жест предназначался двоим — президенту и главе Офиса Андрею Ермаку. На прошлой неделе ГБР вручило Леросу подозрение.