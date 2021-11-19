Решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску российского газопровода «Северный поток - 2» кардинально изменило баланс сил в Европе в пользу Москвы. Об этом на днях заявил профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten

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По его мнению, Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса, но и в культурном и интеллектуальном плане.

Так, полагает профессор, в ведущих европейских странах сейчас есть мощные группы, которые считают собственную цивилизацию «глобально вредной» и рассматривают западную историю как историю угнетения, тогда как «культурное разбавление», вызванное увеличившимся потоком беженцев, у них не вызывает опасений. Из-за влияния этого течения европейские руководители не способны ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности Евросоюза, заключил Йенсон.

Ситуация на белорусско-польской границе серьезно обострилась в последние дни. У линии заграждений скопились около двух тысяч беженцев, в основном из стран Ближнего Востока. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.

Запад возлагает вину за происходящее на Минск, но тот это отвергает. Кроме того, начали звучать обвинения и в адрес России. Президент Владимир Путин объяснил эту агрессивную риторику желанием переложить проблемы «с больной головы на здоровую» и отметил, что Москва всячески готова содействовать решению ситуации с мигрантами. При этом российский лидер подчеркнул, что европейские страны сами создали условия, чтобы туда хлынул поток беженцев, а теперь пытаются снять с себя ответственность.