«Несколько лет назад ЕС мог говорить с Россией с позиции силы. Теперь это уже не так. Сегодня все наоборот. Что-то очень важное произошло, когда Джо Байден этим летом дал зеленый свет путинскому газопроводу "Северный поток — 2". И не только для стран, через которые он проходит», — написал Йенсон.
По его мнению, Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса, но и в культурном и интеллектуальном плане.
Так, полагает профессор, в ведущих европейских странах сейчас есть мощные группы, которые считают собственную цивилизацию «глобально вредной» и рассматривают западную историю как историю угнетения, тогда как «культурное разбавление», вызванное увеличившимся потоком беженцев, у них не вызывает опасений. Из-за влияния этого течения европейские руководители не способны ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности Евросоюза, заключил Йенсон.
Ситуация на белорусско-польской границе серьезно обострилась в последние дни. У линии заграждений скопились около двух тысяч беженцев, в основном из стран Ближнего Востока. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.
Запад возлагает вину за происходящее на Минск, но тот это отвергает. Кроме того, начали звучать обвинения и в адрес России. Президент Владимир Путин объяснил эту агрессивную риторику желанием переложить проблемы «с больной головы на здоровую» и отметил, что Москва всячески готова содействовать решению ситуации с мигрантами. При этом российский лидер подчеркнул, что европейские страны сами создали условия, чтобы туда хлынул поток беженцев, а теперь пытаются снять с себя ответственность.