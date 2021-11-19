Представители оппозиции в Верховной Раде Украины 18 ноября потребовали открыть уголовное дело по факту госизмены высшим руководством Украины, в частности, по превышению служебных полномочий руководителем офиса президента Андреем Ермаком. Об этом заявила депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, трансляцию вели украинские телеканалы

Зеленский и Ермак ни при чем: в Раде озвучили свой отчет по «вагнеровцам» © 24tv.ua

По ее словам, оппозиция также требует начать расследование по факту «измена», немедленно создать следственную комиссии в Раде и «допросить там всех, кто присутствовал на совещании и откуда пошел слив операции».

В марте 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 человека, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера». В американских СМИ появились сообщения, что «вагнеровцы» стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.

На днях издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки Минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на «бывших оперативников», что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию.

Позже в Офисе президента Украины опровергли причастность Ермака к срыву операции по задержанию «вагнеровцев» в Белоруссии.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента