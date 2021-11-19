«Мы обращаемся к правоохранительным органам немедленно начать уголовное расследование, как минимум по факту превышения служебных обязательств руководителем офиса президента (Ермака — ред.), который у нас работает вице-президентом. Его никто не избирал, но он дает указания украинским спецслужбам» — отметила Геращенко.
По ее словам, оппозиция также требует начать расследование по факту «измена», немедленно создать следственную комиссии в Раде и «допросить там всех, кто присутствовал на совещании и откуда пошел слив операции».
В марте 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 человека, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера». В американских СМИ появились сообщения, что «вагнеровцы» стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.
На днях издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки Минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на «бывших оперативников», что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию.
Позже в Офисе президента Украины опровергли причастность Ермака к срыву операции по задержанию «вагнеровцев» в Белоруссии.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента