В Берлине утверждают, что Запад внес несколько конкретных предложений насчет встречи, которые Россия якобы отвергла.
«Это какие же? Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — написала Захарова.
Накануне российский МИД опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, которые, по данным министерства, пытаются публично исказить позицию Москвы.