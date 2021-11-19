Москва ждет конкретики от Франции и Германии по поводу министерской встречи в нормандском формате, от которой Россия якобы отказалась. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 ноября в своем Telegram прокомментировала обвинения со стороны немецкого коллеги

Лавров прокомментировал участие РФ во встрече «нормандского формата» © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Это какие же? Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — написала Захарова.

Накануне российский МИД опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, которые, по данным министерства, пытаются публично исказить позицию Москвы.