Лавров прокомментировал участие РФ во встрече «нормандского формата»
Лавров прокомментировал участие РФ во встрече «нормандского формата»
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк
В Берлине утверждают, что Запад внес несколько конкретных предложений насчет встречи, которые Россия якобы отвергла.

«Это какие же? Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — написала Захарова.

Накануне российский МИД опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, которые, по данным министерства, пытаются публично исказить позицию Москвы.

 