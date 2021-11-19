«Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам — период последних согласований СП-2», — написал депутат.
Бужанский отметил, что считает слова дипломата наивысшей степенью неуважения к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов.
Ранее Мельник в своем Twitter написал, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, поскольку Берлин был главным торговым партнером СССР в 1932 году. Поэтому посол сделал вывод, что ФРГ «морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа».
Накануне российские власти объявили о готовности газопровода «Северный поток-2». По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, технически к запуску все готово.
Массовый голод 1932-1933 годов охватил многие регионы Советского Союза, что по утверждениям ученых было связано с неурожаем. Пострадали тогда представители многих национальностей, проживавших в стране, однако на Украине утверждают, что среди погибших от голода в тот период были исключительно украинцы. В 2006 году Верховная Рада Украины официально объявила голодомор актом геноцида украинского народа.