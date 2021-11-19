Слова украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за «голодомор» могут оказать влияние на старт газопровода «Северный поток-2». Об этом 18 ноября заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram

«Северный поток — 2»: Сертификация оператора проекта приостановлена, а немецкий суд окончательно отверг претензии экологов к газопроводу © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock написал депутат.

Бужанский отметил, что считает слова дипломата наивысшей степенью неуважения к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов.

Ранее Мельник в своем Twitter написал, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, поскольку Берлин был главным торговым партнером СССР в 1932 году. Поэтому посол сделал вывод, что ФРГ «морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа».

Накануне российские власти объявили о готовности газопровода «Северный поток-2». По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, технически к запуску все готово.

Массовый голод 1932-1933 годов охватил многие регионы Советского Союза, что по утверждениям ученых было связано с неурожаем. Пострадали тогда представители многих национальностей, проживавших в стране, однако на Украине утверждают, что среди погибших от голода в тот период были исключительно украинцы. В 2006 году Верховная Рада Украины официально объявила голодомор актом геноцида украинского народа.