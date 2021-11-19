«Сотрудничества у нас сегодня почти нет, но оно должно быть. Не о политических интересах речь должна идти — нам нужно решать вопросы, которых достаточно много в нашей стране. Вопросы энергоносителей, тарифов, отопления; вопросы борьбы с ковидом, с бедностью — много важных вопросов. У нас немало вызовов, которые нам нужно вместе, сверяя часы, решать», — сказал Кличко.
По его словам, такая позиция президентского офиса вызывает непонимание.
«Мне непонятна эта негосударственная позиция, когда кто-то обижается, у кого-то плохие или хорошие отношения. У нас ключевая задача другая. И об этом я говорил Владимиру Александровичу: "Что нас объединяет? Мы в одной лодке, название которой — власть. Людей волнует, почему нет горячей воды, почему тарифы так высоки, почему они не получают качественных услуг и сервиса. Людям безразлично, чья там конкретно ответственность и чья вина. Они обвиняют власть», — подчеркнул градоначальник.
Ранее партия Кличко УДАР заявляла, что Офис президента Украины считает столичного градоначальника главным конкурентом президента Зеленского.