Мэр Киева Виталий Кличко 19 ноября в интервью украинскому изданию «Цензор.НЕТ» заявил, что почти не сотрудничает с офисом президента Украины Владимира Зеленского

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По его словам, такая позиция президентского офиса вызывает непонимание.

«Мне непонятна эта негосударственная позиция, когда кто-то обижается, у кого-то плохие или хорошие отношения. У нас ключевая задача другая. И об этом я говорил Владимиру Александровичу: "Что нас объединяет? Мы в одной лодке, название которой — власть. Людей волнует, почему нет горячей воды, почему тарифы так высоки, почему они не получают качественных услуг и сервиса. Людям безразлично, чья там конкретно ответственность и чья вина. Они обвиняют власть», — подчеркнул градоначальник.

Ранее партия Кличко УДАР заявляла, что Офис президента Украины считает столичного градоначальника главным конкурентом президента Зеленского.