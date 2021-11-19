По его словам, Киев выделил на компенсацию разницы между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая сложилась из-за подорожания газа, два миллиарда гривен (около 5,5 миллиарда рублей).
«Это колоссальные средства. <…> А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва», — объяснил Кличко.
Мэр подчеркнул, что правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы.
По его словам, 80% составляющей тарифов — это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ. При этом, сказал Кличко, мэры сделали все для того, чтобы тарифы для населения не выросли — «и договорились, и меморандум подписали с правительством, "Нафтогазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам».