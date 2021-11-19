Маленькие украинские города находятся на грани банкротства из-за установленных цен на газ. Об этом 19 ноября заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому порталу «Цензор.НЕТ»

Банкротство по предварительному сговору. Что будет с украинской ГТС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это колоссальные средства. <…> А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва», — объяснил Кличко.

Мэр подчеркнул, что правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы.

По его словам, 80% составляющей тарифов — это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ. При этом, сказал Кличко, мэры сделали все для того, чтобы тарифы для населения не выросли — «и договорились, и меморандум подписали с правительством, "Нафтогазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам».