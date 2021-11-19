Киев в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс, нужна новая стратегия по региону. Об этом 18 ноября заявил экс-глава министерства иностранных дел (МИД) страны Павел Климкин в эфире телеканала «1+1»

Встреча с Путиным поставит Зеленского «на шпагат» - Климкин © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк Владимир) Путин готов идти дальше… Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре. И если мы не сделаем правильные ставки, то у нас есть реальная угроза, что нас в фарш перемелют», — сказал Климкин.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. РФ отрицает обвинения, подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.