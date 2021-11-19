Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон 18 ноября в эфире телеканала «1+1» заявил, что не хочет видеть, как «Северный поток-2» будет запущен на всю мощность

Bloomberg не верит, что немецкие экоактивисты способны остановить «Северный поток-2 © РИА Новости, Шерри Парди / Перейти в фотобанк

«У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуска на полную мощность», — сказал Макогон.

Он добавил, что транзит газа в 2021 году уменьшился в три раза, а «Москва вернулась к законтрактованным объемам».

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока — 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока — 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.