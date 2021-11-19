Украинский политолог Виктор Таран 18 ноября в эфире телеканала «НАШ» сравнил борьбу с коррупцией в стране с театральным шоу

Судьба страны и коррупция. Как Запад контролирует Украину © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна / Facebook/НАБУ

В пример он привел компанию «Центрэнерго». По его мнению, она покупала уголь по завышенной цене, а энергию продавала дешевле, что привело к миллиардным убыткам для государства, а руководство организации не понесло никакого наказания.

«Замминистра обороны поймали на взятках и злоупотреблении государственными закупками и все прекрасно, ходит на работу. Это же касается и других сфер», — добавил политолог.

На днях глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что украинцев ждет новое дно из-за экономического кризиса. По словам экономиста, грядущая зима станет самой сложной для жителей Украины за все годы независимости страны.