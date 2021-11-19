Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили останется в тюрьме как минимум до новых парламентских выборов в Грузии, считает основатель SIKHA Foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Саакашвили готов голодать до смерти. И власти Грузии ему не перечат © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Ираклий Гарибашвили уйдет в отставку, до 2024 года Саакашвили все равно не освободят, полагает политолог.

По его мнению, власти Грузии не допустят дальнейшего ухудшения здоровья арестованного политика.

«Поверьте, никто не позволит Саакашвили скончаться. К нему либо приведут лучших врачей, либо отвезут в обычную больницу», — сказал Сихарулидзе.

При этом при переводе в новую больницу сторонникам Саакашвили не дадут его освободить, об этом их предупредил премьер Гарибашвили, отметил Сихарулидзе.

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