Даже если нынешний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили уйдет в отставку, до 2024 года Саакашвили все равно не освободят, полагает политолог.
По его мнению, власти Грузии не допустят дальнейшего ухудшения здоровья арестованного политика.
«Поверьте, никто не позволит Саакашвили скончаться. К нему либо приведут лучших врачей, либо отвезут в обычную больницу», — сказал Сихарулидзе.
При этом при переводе в новую больницу сторонникам Саакашвили не дадут его освободить, об этом их предупредил премьер Гарибашвили, отметил Сихарулидзе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.