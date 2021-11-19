Как только возникнет торговля, гражданам Украины станет ясно, с кем выгоднее общаться — с Польшей или Россией, и им будет совершенно неважен вопрос о принадлежности Крыма или статус Донбасса, подчеркнул эксперт.
«Бытие определяет сознание, а бытие в том, что мы нуждаемся в высококачественных дешевых украинских продуктах, лекарствах и предметах быта. Наши инженерные войска 90% понтонных переправ, мин и миноискателей закупали на Украине, а сейчас ноль. Мы-то своим это заменили, а чем заменила Украина — я не знаю», — указал Сладков.
Все упирается в деньги. Когда деньги идут, там нет войны, заключил собеседник издания.
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