Решение вопроса о взаимосвязях между Донбассом, Крымом и Украиной лежит в области экономики. Как только мы начнем покупать друг у друга валенки, мясо, молоко и творог, этот конфликт прекратится. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в интервью изданию Украина.ру

Военкор Александр Сладков: Россия спасет Донбасс вне зависимости от того, какой паспорт у его жителей © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Бытие определяет сознание, а бытие в том, что мы нуждаемся в высококачественных дешевых украинских продуктах, лекарствах и предметах быта. Наши инженерные войска 90% понтонных переправ, мин и миноискателей закупали на Украине, а сейчас ноль. Мы-то своим это заменили, а чем заменила Украина — я не знаю», — указал Сладков.

Все упирается в деньги. Когда деньги идут, там нет войны, заключил собеседник издания.

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