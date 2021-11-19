Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти ДНР заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане. Киев официально не подтвердил информацию.
Получается, что 35-37 граждан Российской Федерации живут на своей земле, которая обозначена как нейтральная территория (это более чем определенный статус), но которая оказывается захваченной, однако реакция России была, мягко говоря, наблюдательной, отметил эксперт.
«Я, как гражданин России и русский человек, давно говорил, что сегодня даже в формальных мотивах Москвы (к сожалению, или к счастью) нет такого фактора, как российский паспорт. Я, как человек, который наблюдает за этим конфликтом в тех местах, где все происходит, утверждаю, что России все равно, чьих детей убивают. Если реально начнутся массовые убийства, то Москва начнет действовать, и проверять паспорта убитых женщин и детей она не будет», — указал Сладков.
Печально, что гибель и страдания людей должны как-то измеряться (мол, 10 капель слез — это еще недостаточно, а больше — вводи миротворцев и принуждай к миру), но решение о применении силы может принимать только военно-политическое руководство России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.