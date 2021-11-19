Ситуация тот случай, который должен быть обозначен как прецедент. Впервые за всю большую историю гражданской войны в Донбассе мы стали свидетелями розыгрыша карты российских паспортов. Это очень серьезно. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в интервью изданию Украина.ру

Военкор Александр Сладков: Россия спасет Донбасс вне зависимости от того, какой паспорт у его жителей © РИА Новости, Владимир Трефилов

Получается, что 35-37 граждан Российской Федерации живут на своей земле, которая обозначена как нейтральная территория (это более чем определенный статус), но которая оказывается захваченной, однако реакция России была, мягко говоря, наблюдательной, отметил эксперт.

«Я, как гражданин России и русский человек, давно говорил, что сегодня даже в формальных мотивах Москвы (к сожалению, или к счастью) нет такого фактора, как российский паспорт. Я, как человек, который наблюдает за этим конфликтом в тех местах, где все происходит, утверждаю, что России все равно, чьих детей убивают. Если реально начнутся массовые убийства, то Москва начнет действовать, и проверять паспорта убитых женщин и детей она не будет», — указал Сладков.

Печально, что гибель и страдания людей должны как-то измеряться (мол, 10 капель слез — это еще недостаточно, а больше — вводи миротворцев и принуждай к миру), но решение о применении силы может принимать только военно-политическое руководство России, заключил собеседник издания.

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