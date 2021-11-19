В сегодняшней Польше явно рулит «гроб Пилсудского». Оно и понятно — Польша в ЕС, материально зависит от субсидий, а Германия — главный бюджетный донор Европы. Об этом рассказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов (Белоруссия) в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: кто он © vk.com, Всеволод Шимов Ежи Гейдройц, главный редактор польского эмигрантского журнала «Культура», издаваемого в Париже после Второй Мировой войны, как-то сказал: Польшей правят два гроба — гроб Йозефа Пилсудского, основателя Второй Речи Посполитой, и гроб его соперника — Романа Дмовского, лидера польских национал-демократов межвоенного периода. Первый считал главным врагом Польши Россию, а второй — Германию.

Эксперт также отметил, что многие поляки уехали на заработки в Германию, и в целом логика мифа о Польше как «европейском форпосте» на Востоке стимулирует в первую очередь антироссийские настроения.

«В то же время скрытое неприятие немецкого доминирования также никуда не делось. Именно поэтому во внешней политике Варшава старается ориентироваться на Вашингтон, видя в нем противовес Берлину, да и нынешний конфликт с ЕС также в значительной степени обусловлен антигерманскими настроениями польских консерваторов, находящихся сейчас у власти», — указал Шимов.

Польша продолжает соревноваться и конкурировать с Россией, и это подогревает неприязнь к ней. Эту неприязнь разделяют как польские консерваторы, так и проевропейски ориентированные либералы. Разница лишь в том, что либералы формулируют свои чувства в терминах противостояния «демократии» и «авторитаризма», а консерваторы используют более традиционный язык геополитического, этнокультурного и религиозного противостояния, заключил собеседник издания.

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