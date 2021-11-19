Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации в Донбассе. Позднее МИД Турции отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.
Успешно можно бороться с этими беспилотниками средствами радиоэлектронной борьбы, у ополченцев есть вполне современные комплексы, созданные на предприятиях ДНР, в частности, станция РЭБ «Тритон-М», привел пример эксперт.
«Первый образец был собран ещё в 2018 году. На сегодня их на вооружении уже может быть две или три штуки. Эта станция может подавить канал связи БПЛА с оператором управления, после чего БПЛА будет нейтрализован. Так что у ополченцев есть чем бороться с «Байрактарами». Немного, но есть. Так ведь и этих БПЛА на Украине также немного — порядка 6-10 единиц», — указал Сивков.
Также, по его словам, основной вклад в огневое поражение войск Карабаха внесла азербайджанская дальнобойная артиллерия, укомплектованная в том числе и образцами из Турции и Израиля, а не Байрактары.
Но в целом для ведения полноценной воздушной войны нет ни сил, ни средств у обеих сторон. Появление отдельных беспилотников — это не начало воздушного наступления, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.