Эффективны против «Байрактаров» зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы: «Панцири», «Торы», и «Осы-М». Ракетные комплексы «Оса-М» тоже имеются у ополченцев Донбасса. Они им достались как трофеи. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: успешное использование «Байрактаров» — реклама, не соответствующая действительности © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации в Донбассе. Позднее МИД Турции отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.

Успешно можно бороться с этими беспилотниками средствами радиоэлектронной борьбы, у ополченцев есть вполне современные комплексы, созданные на предприятиях ДНР, в частности, станция РЭБ «Тритон-М», привел пример эксперт.

«Первый образец был собран ещё в 2018 году. На сегодня их на вооружении уже может быть две или три штуки. Эта станция может подавить канал связи БПЛА с оператором управления, после чего БПЛА будет нейтрализован. Так что у ополченцев есть чем бороться с «Байрактарами». Немного, но есть. Так ведь и этих БПЛА на Украине также немного — порядка 6-10 единиц», — указал Сивков.

Также, по его словам, основной вклад в огневое поражение войск Карабаха внесла азербайджанская дальнобойная артиллерия, укомплектованная в том числе и образцами из Турции и Израиля, а не Байрактары.

Но в целом для ведения полноценной воздушной войны нет ни сил, ни средств у обеих сторон. Появление отдельных беспилотников — это не начало воздушного наступления, заключил собеседник издания.

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