Основное преимущество «Байрактара» в том, что он может забираться на высоту в семь-восемь километров. Он может применять противотанковые ракеты и бомбы, но с очень маленькой боевой частью. Вся полезная нагрузка этого беспилотника — 150 килограммов. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: успешное использование «Байрактаров» — реклама, не соответствующая действительности © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации в Донбассе. Позднее МИД Турции отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.

Если у него на борту есть электроника, то для вооружения остается совсем мало места, это меньше, чем у истребителей Второй мировой, так как немецкий «Фокке-Вульф» нес до тонны боеприпасов, а советские самолеты — до шестисот килограммов, привел пример эксперт.

«Скорость «Байрактара» — порядка 200 километров в час. По характеристикам это ближе к «У-2», но тот поднимал до трехсот килограммов, и там были два пилота, один из которых мог вести наблюдение по всей сфере, у него был полноценный обзор. А поле зрения оператора очень ограничено камерой. Так что сравнивать «Байрактар» можно с самолетами Первой мировой», — указал Сивков.

По его словам, у аналогичного по классу русского беспилотника «Орион» полная нагрузка 250 килограммов при общем весе в тонну, выше предельная скорость, продолжительность полета такая же, как у «Байрактара», но у России есть свои двигатели и электронное оборудование, в отличие от турок, поэтому сегодня Турция не может развернуть полномасштабное производство своих БПЛА.

Вообще, у БПЛА своя ниша. Их задача — в ходе авиационного удара действовать в первом эшелоне и обеспечить прорыв ПВО, приняв на себя основной удар противника и тем самым снизить потери пилотируемой авиации, заключил собеседник издания.

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