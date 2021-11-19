Любой конфликт на польско-белорусской границе является конфликтом между НАТО и ОДКБ, поэтому поляки серьёзно относятся к заявлениям о войне между Западом и Россией. Польша решила радикально увеличить боеспособность, рассказал польский журналист Томаш Мацейчук

В свете военного усиления России и пограничного конфликта с Белоруссией Польша приступила к резкому наращиванию обороноспособности, сказал Мацейчук.

«Поэтому Польша решила увеличить количество своих солдат со 150 тыс. до 300 тыс., покупает сотни танков «Абрамс» и сотни бронемашин МРАП, а также истребители Ф-35 и ПВО «Патриот». Польша всерьез готовится к потенциальному конфликту с Москвой и с Минском, а поляки эту подготовку оценивают как понятную и нужную», — сообщил эксперт. Всеволод Шимов: Польша использует миграционный кризис, пытаясь нарастить свой вес в ЕС © vk.com, Всеволод Шимов

Однако, без помощи США и других западных союзников Польше в таком конфликте не удастся повторить победу 1920 года над Красной Армией, подчеркнул эксперт.

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