В свете военного усиления России и пограничного конфликта с Белоруссией Польша приступила к резкому наращиванию обороноспособности, сказал Мацейчук.
«Поэтому Польша решила увеличить количество своих солдат со 150 тыс. до 300 тыс., покупает сотни танков «Абрамс» и сотни бронемашин МРАП, а также истребители Ф-35 и ПВО «Патриот». Польша всерьез готовится к потенциальному конфликту с Москвой и с Минском, а поляки эту подготовку оценивают как понятную и нужную», — сообщил эксперт.
Однако, без помощи США и других западных союзников Польше в таком конфликте не удастся повторить победу 1920 года над Красной Армией, подчеркнул эксперт.
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