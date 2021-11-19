Европейская компания-производитель электроэнергии Trafigura предупредила, что из-за малых запасов газа в ЕС стоит ожидать веерных отключений электроэнергии. Этот факт прокомментировал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Проблемы с энергоснабжением в Европе могут начаться во второй половине зимы, предупредил эксперт. К тому времени, по его словам, израсходуются запасы подземных хранилищ природного газа.

«Очень многое будет зависеть от температур. И самое страшное, если будут какие-то проблемы с газоснабжением во второй половине зимы, даже скорее в феврале-марте, и в этот же момент ударят морозы. К концу зимы из подземных хранилищ газа достают практически все, что возможно. Остаются очень маленькие объемы, и ежесуточно извлекать оттуда можно все меньше и меньше газа. В случае морозов возникает резкий рост спроса на газ, ежесуточное потребление газа сильно возрастает», — сказал Юшков.

Если подземные хранилища будут израсходованы, в отдельных регионах и странах ЕС может возникнуть острый дефицит энергии, возможен даже ввод графиков энергоснабжения и точечные отключения пользователей, заключил эксперт.

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