Газета излагает слова министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, рассказавшего о несостоявшемся преступлении.
По словам чиновника, сначала американец и украинка, бывшие партнёры Лещенко по бизнесу, заказали убийство коллектора.
Ранее этот человек по их поручению «выбивал» долги из Лещенко в 2018 году, взял за работу 150 тысяч долларов, не добился возврата долгов и не вернул заказчикам деньги, утверждал министр.
Монастырский сообщил, что украинские правоохранители имитировали убийство коллектора, и тогда от бывших партнёров Лещенко поступил «заказ» на его ликвидацию. По словам министра, они передали полицейскому, притворявшемуся наёмным убийцей, 20 тысяч долларов в качестве вознаграждения.
Роман Лещенко был назначен на пост министра в декабре 2020, став самым молодым министром в нынешнем правительстве Украины.
В июне 2020 года был назначен главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а в октябре 2019 г. — уполномоченным президента страны по земельным вопросам.
СМИ обвиняли его в бесконтрольной раздаче государственных земель Украины во время нахождения на этих постах.