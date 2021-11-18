Гражданин США и гражданка Украины заплатили 20 тысяч долларов за покушение на украинского министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, сообщила 18 ноября «Украинская правда»

«Земля - олигархам»: Эксперт рассказал, как на Украине готовятся лишить крестьян земельных участков © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк Дениса Монастырского, рассказавшего о несостоявшемся преступлении.

По словам чиновника, сначала американец и украинка, бывшие партнёры Лещенко по бизнесу, заказали убийство коллектора.

Ранее этот человек по их поручению «выбивал» долги из Лещенко в 2018 году, взял за работу 150 тысяч долларов, не добился возврата долгов и не вернул заказчикам деньги, утверждал министр.

Монастырский сообщил, что украинские правоохранители имитировали убийство коллектора, и тогда от бывших партнёров Лещенко поступил «заказ» на его ликвидацию. По словам министра, они передали полицейскому, притворявшемуся наёмным убийцей, 20 тысяч долларов в качестве вознаграждения.

Роман Лещенко был назначен на пост министра в декабре 2020, став самым молодым министром в нынешнем правительстве Украины.

В июне 2020 года был назначен главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а в октябре 2019 г. — уполномоченным президента страны по земельным вопросам.

СМИ обвиняли его в бесконтрольной раздаче государственных земель Украины во время нахождения на этих постах.