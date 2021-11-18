Ранее стало известно, что Саакашвили потерял сознание вскоре встречи со своими адвокатами и упал на пол в комнате для свиданий, после чего его на носилках унесли санитары.
«В настоящее время трудно поставить диагноз, необходимо сделать много анализов, после чего мы сообщим причины потери сознания Михаила Саакашвили», — заявила медик.
Адвокат Саакашвили Ника Гварамия позднее заявил, что благодаря своевременной медицинской помощи состояние Саакашвили в норме, он контактирует с окружающими.
Однако, по словам юриста, в тюремном госпитале Саакашвили не могут оказать медицинскую помощь в необходимом объеме, поэтому «выход один — перевести его в другую клинику, где он прекратит голодовку».
«Мы должны вывести из тюремной больницы этого человека (Саакашвили, — ред.) живым, пусть не в Грузии, в любое другое место», — цитирует агентство адвоката.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и уже через два дня был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави, из которой 8 ноября переведен в тюремную больницу в Тбилиси из-за объявленной экс-президентом голодовки.
Бывший президент заочно осужден в Грузии по двум уголовным делам на три и шесть лет тюрьмы соответственно.