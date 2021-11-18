Состояние здоровья внезапно потерявшего сознание в грузинской тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили стабилизировалось, но пока неясно, что именно стало причиной инцидента, рассказала врач-реаниматолог, осмотревшая политика в тюремной больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» 18 ноября

Ранее стало известно, что Саакашвили потерял сознание вскоре встречи со своими адвокатами и упал на пол в комнате для свиданий, после чего его на носилках унесли санитары.

«В настоящее время трудно поставить диагноз, необходимо сделать много анализов, после чего мы сообщим причины потери сознания Михаила Саакашвили», — заявила медик.

Саакашвили готов голодать до смерти. И власти Грузии ему не перечат © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Ника Гварамия позднее заявил, что благодаря своевременной медицинской помощи состояние Саакашвили в норме, он контактирует с окружающими.

Однако, по словам юриста, в тюремном госпитале Саакашвили не могут оказать медицинскую помощь в необходимом объеме, поэтому «выход один — перевести его в другую клинику, где он прекратит голодовку».

«Мы должны вывести из тюремной больницы этого человека (Саакашвили, — ред.) живым, пусть не в Грузии, в любое другое место», — цитирует агентство адвоката.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и уже через два дня был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави, из которой 8 ноября переведен в тюремную больницу в Тбилиси из-за объявленной экс-президентом голодовки.

Бывший президент заочно осужден в Грузии по двум уголовным делам на три и шесть лет тюрьмы соответственно.