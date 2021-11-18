В МИД ФРГ негативно отреагировали на публикацию переписки главы ведомства Хайко Мааса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и их французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает РИА Новости 18 ноября со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Германии

Ранее МИД РФ опубликовал опубликовало переписку Лаврова с Ле Дрианом и Маасом, объяснив это необходимостью избежать искажений позиции России по урегулированию в Донбассе.

«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики», — цитирует агентство заявление РИА Новости в ведомстве.

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Он пояснил, что Ле Дриан и Маас «ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот, все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет».

Лавров считает, что переписка достаточно красноречиво объясняет суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.

Киев не хочет выполнять «Минск», желая переписать соглашения, подчеркнул министр.