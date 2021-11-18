Комментируя миграционный кризис на польской границе, Государственный деятель Белоруссии заявил, что польские силовики применяли в отношении беженцев пытки, ядовитые вещества, освещение, ослепляющее зрение и водомёты при низкой температуре окружающей среды.
Швед указал, что данные действия осуществлялись с согласия президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака.
Он также рассказал, что факты совершения польскими силовиками преступлений документируются белорусскими властями
«Соответствующая информация о преступных действиях, совершенных высшими должностными лицами Польши, будет направлена для дачи правовой оценки во все международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, Совет Европы и другие», — заявил Швед.
Обвинив польские власти в преступлениях против человечества, Генпрокурор Белоруссии напомнил, что, в соответствии с международными нормами и правилами, они не имеют срока давности.