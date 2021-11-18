Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед обвинил Польшу в преступлениях против человечности в связи с жестокими действиями против беженцев на границе, сообщает 18 ноября агентство БЕЛТА

Комментируя миграционный кризис на польской границе, Государственный деятель Белоруссии заявил, что польские силовики применяли в отношении беженцев пытки, ядовитые вещества, освещение, ослепляющее зрение и водомёты при низкой температуре окружающей среды.

Польские власти не разрешают врачам-добровольцам оказывать помощь беженцам © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака.

Он также рассказал, что факты совершения польскими силовиками преступлений документируются белорусскими властями

«Соответствующая информация о преступных действиях, совершенных высшими должностными лицами Польши, будет направлена для дачи правовой оценки во все международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, Совет Европы и другие», — заявил Швед.

Обвинив польские власти в преступлениях против человечества, Генпрокурор Белоруссии напомнил, что, в соответствии с международными нормами и правилами, они не имеют срока давности.