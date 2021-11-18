Задолженность населения за услуги ЖКХ превысила 61 миллиард гривен и будет продолжать расти. О тревожной тенденции с оплатой коммунальных платежей в стране написал 18 ноября в финансовом издании «FEG» украинский экономист Алексей Кущ

Эксперт рассказал о том, что в прошлые годы жители Украины нередко откладывали «на потом» платежи за ЖХК в период отопительного сезона (октябрь-апрель).

«С середины весны и до начала осени (апрель — сентябрь) потребители коммунальных услуг обычно постепенно отдавали долги и на старт нового отопительного сезона выходили в ноль», — указал экономист.

Украинцы должны десятки миллиардов за услуги ЖКХ: должников ждут неприятности © Украина.ру/Стрингер

В течение летнего сезона население погасило лишь 12 миллиардов из этих долгов. Таким образом, к началу нового периода высоких платежей за ЖХК украинцы пришли с оставшейся с прошлого года дополнительной задолженностью в 8 миллиардов гривен.

При этом уже в этом сентябре, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, общая сумма коммунальных платежей в стране увеличилась примерно на треть.

«И это значительно выше темпов увеличения реальных доходов населения и даже уровня номинальных заработных плат. Если капитализация коммунальных платежей растет быстрее реальных трудовых доходов — это приводит лишь к долговой коммунальной удавке», — размышляет украинский экономист.