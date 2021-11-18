Эксперт рассказал о том, что в прошлые годы жители Украины нередко откладывали «на потом» платежи за ЖХК в период отопительного сезона (октябрь-апрель).
«С середины весны и до начала осени (апрель — сентябрь) потребители коммунальных услуг обычно постепенно отдавали долги и на старт нового отопительного сезона выходили в ноль», — указал экономист.
По мнению Куща, данная система уже не работает. По данным, приводимым экономистом, прирост задолженности населения за отопительный сезон 2020/21 годов составил примерно 20 миллиардов гривен.
В течение летнего сезона население погасило лишь 12 миллиардов из этих долгов. Таким образом, к началу нового периода высоких платежей за ЖХК украинцы пришли с оставшейся с прошлого года дополнительной задолженностью в 8 миллиардов гривен.
При этом уже в этом сентябре, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, общая сумма коммунальных платежей в стране увеличилась примерно на треть.
«И это значительно выше темпов увеличения реальных доходов населения и даже уровня номинальных заработных плат. Если капитализация коммунальных платежей растет быстрее реальных трудовых доходов — это приводит лишь к долговой коммунальной удавке», — размышляет украинский экономист.