МВД Украины ранее сообщило о задержании лиц, которые планировали покушение на действующего министра, но имя чиновника не раскрывало.

«Этим гражданином был Роман Лещенко — министр украинского правительства», — приводит агентство слова Монастырского.

«Политический скунс» Лещенко. Почему Украина не может избавиться от героев Евромайдана
«Политический скунс» Лещенко. Почему Украина не может избавиться от героев Евромайдана
Глава МВД пояснил, что задержанные гражданин США и гражданин Украины ранее сотрудничали с Лещенко, а теперь пытались отобрать имущество в счет долгов, которые Монастырский назвал «вымышленными».

Оба задержанных находятся в следственном изоляторе, им предъявлены обвинения по четырем статьям уголовного кодекса Украины.

Лещенко в свою очередь заявил, что мотивы заказчиков покушения на него не имеют отношения к нынешней работе на министерском посту. 