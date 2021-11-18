МВД Украины ранее сообщило о задержании лиц, которые планировали покушение на действующего министра, но имя чиновника не раскрывало.
«Этим гражданином был Роман Лещенко — министр украинского правительства», — приводит агентство слова Монастырского.
Глава МВД пояснил, что задержанные гражданин США и гражданин Украины ранее сотрудничали с Лещенко, а теперь пытались отобрать имущество в счет долгов, которые Монастырский назвал «вымышленными».
Оба задержанных находятся в следственном изоляторе, им предъявлены обвинения по четырем статьям уголовного кодекса Украины.
Лещенко в свою очередь заявил, что мотивы заказчиков покушения на него не имеют отношения к нынешней работе на министерском посту.