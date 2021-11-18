На министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко готовили покушение его кредиторы, рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге в Киеве. Его слова приводит РИА Новости 18 ноября

МВД Украины ранее сообщило о задержании лиц, которые планировали покушение на действующего министра, но имя чиновника не раскрывало.

«Этим гражданином был Роман Лещенко — министр украинского правительства», — приводит агентство слова Монастырского.

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Оба задержанных находятся в следственном изоляторе, им предъявлены обвинения по четырем статьям уголовного кодекса Украины.

Лещенко в свою очередь заявил, что мотивы заказчиков покушения на него не имеют отношения к нынешней работе на министерском посту.