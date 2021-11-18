Министр культуры Крыма Арина Новосельская в ближайшее время может быть отправлена по этапу в Москву для проведения следственных действий, сообщает РИА Новости 18 ноября со ссылкой на источник в правоохранительных органах

СК РФ ранее сообщил, что министр задержана по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

«Могут этапировать в Москву для проведения следственных действий», — приводит агентство слова своего собеседника.

По информации следствия, в 2018 году Новосельская получила взятку в размере 25 млн рублей от ООО «Меандр» за покровительство при выполнении строительно-монтажных работ по «Крымскому государственному центру детского театрального искусства».

Матерившаяся в прямом эфире глава Минкульта Крыма стала фигурантом расследования о пропаже государственных денег © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Именно это заведение возглавляла Новосельская перед тем, как стала министром культуры Крыма в феврале 2014 года.

Она получила всероссийскую известность в марте 2021 года, когда в прямом эфире нецензурно выругалась во время заседания правительства Крыма. Тогда она не понесла никакого наказания за свою выходку.