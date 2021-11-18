Россия будет готова к новой встрече в «нормандском формате» только после того, как киевский режим отчитается о выполнении ранее взятых на себя обязательств, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит «Интерфакс» 18 ноября

«Будем встречаться исключительно после того, как нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено», — приводит агентство слова Лаврова.

«Достали»: Лавров откровенно высказался о публикации переписки с главами МИД Франции и Германии © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В украинский основной закон также должен быть внесен элемент децентрализации, причем так, как это записано в Минских договоренностях, добавил Лавров.

Кроме того, должен вступить в силу закон об амнистии и проведены выборы по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ, подчеркнул глава МИД РФ.

Только после этого можно восстанавливать полноценный контроль украинского государства над не контролируемой им сейчас частью границы с Россией, заключил министр.

Он также отметил, что на текущий момент Киев не желает выполнять минские соглашения и пытается их переписать.

В частности, украинские власти хотят получить контроль над российско-украинской границей без выполнения всего предшествующего этому списка действий, прописанных в минских договоренностях.