«Будем встречаться исключительно после того, как нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено», — приводит агентство слова Лаврова.
Прежде всего речь идет об особом статусе Донбасса, согласованном с ДНР и ЛНР и закрепленном в Конституции Украины.
В украинский основной закон также должен быть внесен элемент децентрализации, причем так, как это записано в Минских договоренностях, добавил Лавров.
Кроме того, должен вступить в силу закон об амнистии и проведены выборы по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ, подчеркнул глава МИД РФ.
Только после этого можно восстанавливать полноценный контроль украинского государства над не контролируемой им сейчас частью границы с Россией, заключил министр.
Он также отметил, что на текущий момент Киев не желает выполнять минские соглашения и пытается их переписать.
В частности, украинские власти хотят получить контроль над российско-украинской границей без выполнения всего предшествующего этому списка действий, прописанных в минских договоренностях.