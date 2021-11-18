При этом сохраняется возможность освобождения обвиняемого под залог в размере одного миллиона гривен (примерно двух миллионов шестисот тысяч рублей).
16 ноября Служба безопасности Украины сообщила о том, что в её распоряжении имеется переписка, якобы свидетельствующая о том, что члены возглавляемого Стаховым движения ковид-диссидентов искали оружие и соучастников с целью захвата власти в регионах.
Стахов известен тем, что публикует в интернете антинаучную информацию о том, что вируса COVID-19 на самом деле не существует.
Ковид-диссидент также утверждает, что больницы на Украине пустуют, а информация о высокой заболеваемости среди украинцев является сфабрикованной.
Между тем Украина переживает третью с начала пандемии волну заболеваемости COVID-19, устанавливая всё новые антирекорды по смертности от заболевания.
При этом страна занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации населения от коронавирусной инфекции.