Суд Львова принял решение взять под стражу известного антивакцинатора Остапа Стахова, обвиняемого в подготовке свержения государственного строя, сообщило 18 ноября украинское интернет-издание Klymenko Time

При этом сохраняется возможность освобождения обвиняемого под залог в размере одного миллиона гривен (примерно двух миллионов шестисот тысяч рублей).

16 ноября Служба безопасности Украины сообщила о том, что в её распоряжении имеется переписка, якобы свидетельствующая о том, что члены возглавляемого Стаховым движения ковид-диссидентов искали оружие и соучастников с целью захвата власти в регионах.

Стахов известен тем, что публикует в интернете антинаучную информацию о том, что вируса COVID-19 на самом деле не существует. Медицинский коллапс в Киеве: «скорые» часами не приезжают к больным с симптомами COVID © AP, Evgeniy Maloletka

Ковид-диссидент также утверждает, что больницы на Украине пустуют, а информация о высокой заболеваемости среди украинцев является сфабрикованной.

Между тем Украина переживает третью с начала пандемии волну заболеваемости COVID-19, устанавливая всё новые антирекорды по смертности от заболевания.

При этом страна занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации населения от коронавирусной инфекции.