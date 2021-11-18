Днем ранее МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с французским и немецким коллегой, объяснив это желанием избежать искажений позиции России по урегулированию в Донбассе.
«Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам, наверное, не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот, все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», — объяснил Лавров публикацию документов.
Он подчеркнул, что переписка достаточно красноречиво объясняет суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Киев не хочет выполнять «Минск», желая переписать соглашения, подчеркнул министр.