Глава МИД РФ Сергей Лавров, объясняя причины публикации дипломатической переписки с министрами иностранных дел ФРГ и Франции, сказал, что они вели себя «не очень прилично». Об этом сообщает РИА Новости 18 ноября

Днем ранее МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с французским и немецким коллегой, объяснив это желанием избежать искажений позиции России по урегулированию в Донбассе.

«Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам, наверное, не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот, все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», — объяснил Лавров публикацию документов.

Лавров объяснил выгоду Зеленского от провокаций цитатой авантюриста Бендера © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Киев не хочет выполнять «Минск», желая переписать соглашения, подчеркнул министр.