Бывший премьер Украины Витольд Фокин заявил, что в Донбассе назревает экологическая катастрофа, с которой Украине самостоятельно не справиться. Об этом 18 ноября он заявил в Вене на симпозиуме, приуроченном к тридцатой годовщине со дня подписания Беловежских соглашений, передает True.ua

По его словам, под постоянной угрозой находятся Северский Донец и реки Приазовье, поскольку десятки глубоких шахт не закрыты, а бездумно заброшены.

Отсутствие откачки воды из них и других необходимых мер приведет внезапному выбросу на поверхность массы шахтной воды, содержащей опасные растворы солей и изотопы радиоактивных элементов, которые сразу заполнят все водозаборы и колодцы.

«Украине никогда самостоятельно не справиться с проблемой восстановления Донбасса, мы имеем право рассчитывать на поддержку европейского содружества, чтобы предотвратить экологическую катастрофу общеевропейского масштаба», — заявил он.

«Это будет катастрофа»: к чему приведет всплеск русофобии в Германии © AFP, Kenzo Tribouillard Витольд Фокин решил словами английского поэта, священника Джона Донна: «Человек не остров, не просто сам по себе; каждый человек — часть континента, часть целого…»

В мероприятии приняли участие представители подписантов Беловежских соглашений, а также организаторов — Австрийский институт по вопросам Европы и безопасности (AIES).