По его словам, под постоянной угрозой находятся Северский Донец и реки Приазовье, поскольку десятки глубоких шахт не закрыты, а бездумно заброшены.
Отсутствие откачки воды из них и других необходимых мер приведет внезапному выбросу на поверхность массы шахтной воды, содержащей опасные растворы солей и изотопы радиоактивных элементов, которые сразу заполнят все водозаборы и колодцы.
«Украине никогда самостоятельно не справиться с проблемой восстановления Донбасса, мы имеем право рассчитывать на поддержку европейского содружества, чтобы предотвратить экологическую катастрофу общеевропейского масштаба», — заявил он.
Закончить свой доклад Витольд Фокин решил словами английского поэта, священника Джона Донна: «Человек не остров, не просто сам по себе; каждый человек — часть континента, часть целого…»
В мероприятии приняли участие представители подписантов Беловежских соглашений, а также организаторов — Австрийский институт по вопросам Европы и безопасности (AIES).