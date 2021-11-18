Глава государства заявил о «демонстративном» невыполнении Киевом Минского комплекса мер и договорённостей в нормандском формате.
Он также отметил, что ФРГ и Франция, являющиеся участниками этих договорённостей, «на словах» не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле поощряют курс Киева на их демонтаж, и это заводит переговоры в тупик.
«Кстати говоря, нельзя забывать, что минские соглашения приобрели форму международного права. Принято соответствующее решение Совета безопасности ООН», — указал российский президент.
Ранее внешнеполитическое ведомство РФ предало огласке переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции, в которой изложены действия Украины, направленные на саботаж соглашений.