Украинский кризис далёк от разрешения из-за действий киевских властей, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МИД РФ в четверг, 18 ноября. Трансляцию выступления главы государства вели российские телеканалы

Глава государства заявил о «демонстративном» невыполнении Киевом Минского комплекса мер и договорённостей в нормандском формате.

Мирошник: Киев не выполняет Минские соглашения, будут найдены новые механизмы урегулирования © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Кстати говоря, нельзя забывать, что минские соглашения приобрели форму международного права. Принято соответствующее решение Совета безопасности ООН», — указал российский президент.

Ранее внешнеполитическое ведомство РФ предало огласке переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции, в которой изложены действия Украины, направленные на саботаж соглашений.