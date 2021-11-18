В лесу у польско-белорусской границы скончался годовалый ребенок сирийских беженцев. Об этом 18 ноября в Twitter сообщила пресс-служба Польского центра международной помощи

Сообщается, что польские спасатели около двух часов ночи получили запрос о помощи. Прибыв на место, они обнаружили обессиленных мигрантов, которые более месяца бродили по лесу.

У семейной пары беженцев погиб годовалый ребенок. Им самим также нужна была помощь: у мужчины была рваная рана руки, у женщины — ножевое ранение в голень.

Дмитрий Абзалов: в миграционном кризисе между Польшей и Белоруссией проиграли беженцы © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам главы правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацея Щесновича, за время миграционного кризиса на границе погибли 11 человек — вместе с младенцем число погибших возросло до 12.

Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза.

Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.