Сообщается, что польские спасатели около двух часов ночи получили запрос о помощи. Прибыв на место, они обнаружили обессиленных мигрантов, которые более месяца бродили по лесу.
У семейной пары беженцев погиб годовалый ребенок. Им самим также нужна была помощь: у мужчины была рваная рана руки, у женщины — ножевое ранение в голень.
Спасатели также обнаружили еще одного сирийского мигранта, мужчина был сильно обезвожен и жаловался на боли в животе.
По словам главы правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацея Щесновича, за время миграционного кризиса на границе погибли 11 человек — вместе с младенцем число погибших возросло до 12.
Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза.
Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.