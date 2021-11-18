Суд киевского района Симферополя продлил домашний арест экс-вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову и бывшему главе Министерства строительства республики Михаилу Храмову, которые обвиняются в хищении госсредств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости Крым 18 ноября со ссылкой на данные пресс-службы суда

Обвинение заявляет о мошенничестве, совершенным группой лиц в особо крупном размере.

«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил продлить в отношении Х. и К, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного честью 4 статьи 159 УК РФ, срок содержания под домашним арестом до 22 февраля 2022 года», — цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

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Следствие полагает, что бывшие крымские министры похитили 57,5 млн рублей при строительстве водопровода для Симферополя. Эти деньги были выделены в рамках Федеральной целевой программы.

Первоначально Кабанова и Храмова отправили за решетку, но вскоре по решению Верховного суда Крыма мера пресечения была изменена на домашний арест.

Также 18 ноября стало известно том, что министра культуры Крыма Арину Новосельскую допросила ФСБ по делу о хищении средств на реконструкцию Крымского академического театра кукол в Симферополе.