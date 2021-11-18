На концерт певца и композитора Игоря Николаева, который прошел на днях в Москве, пришла его бывшая супруга вокалистка Наташа Королева. Соответствующие кадры она сама опубликовала в сториз Instagram 17 ноября

Прикрыла грязный пол огромным бюстом: молодая жена Цекало шокировала публику © Instagram, darina.ervin

«Люди очень ждут песню "Желтые тюльпаны". Так что давай ее исполним», — обратилась она к экс-мужу.

Закончилось исполнение хита поцелуем. Особую пикантность ситуации придал тот факт, что в зале также присутствовала нынешняя жена артиста певица Юлия Проскурякова.

Проскурякова — третья супруга композитора, в браке они с 2010 года, у пары общая дочь Вероника. Прежде Николаев состоял в официальных отношениях с Королевой, их союз продержался с 1992 по 2001 год, а с 1978 по 1991-й композитор был женат на своей однокласснице Елене, с которой у него родилась дочь Юлия. Сейчас ей 43 года.

Королева почти сразу после расставания с Николаевым родила ребенка от стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), а через год они официально стали мужем и женой.