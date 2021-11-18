Североатлантический альянс идет на конфронтацию с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МИД РФ в четверг, 18 ноября. Трансляцию выступления главы государства вели российские телеканалы

Путин: бомбардировщики НАТО выходят за «красные линии» © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Он (альянс — ред.) проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — заявил Путин.

Президент РФ отметил, что НАТО инициативно сломала все механизмы диалога с РФ и на военную активность альянса по периметру российских границ Россия будет должным образом реагировать.

Он заявил, что в штаб-квартире ЕС в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы и мира в целом.