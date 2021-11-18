По словам Путина, еще более удручающая ситуация, чем в отношениях с ЕС, складывается в отношениях России с Североатлантическим альянсом.
«Он (альянс — ред.) проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — заявил Путин.
Президент РФ отметил, что НАТО инициативно сломала все механизмы диалога с РФ и на военную активность альянса по периметру российских границ Россия будет должным образом реагировать.
Он заявил, что в штаб-квартире ЕС в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы и мира в целом.