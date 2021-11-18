Смена главы «Слуги народа» в лице Елены Шуляк никаким образом не повлияет на усиление народной поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение 18 ноября выразил директор «Украинской социологической группы» Александр Левцун на брифинге в Киеве, который транслировали украинские СМИ

«Смена руководителя партии и то, что партию возглавила женщина, никоем образом не повлияет на показатели электоральной поддержки партии "Слуга народа". Все-таки тут решающей является оценка деятельности президента Владимира Зеленского и отношения к нему, прежде всего, а также оценка деятельности правительства и решения, которые принимает парламентское большинство», — заявил эксперт.

Также Левцун отметил, что смена руководителей не влияет на имидж партии. «Слуга народа» теряет позиции: опубликован новый рейтинг партий © president.gov.ua

Кандидатуру Шуляк предложил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Именно он до этого возглавлял партию власти. Шуляк 45 лет, она замужем, воспитывает дочь. До избрания в Верховную Раду в составе «Слуги народа» Шуляк занималась предпринимательством.