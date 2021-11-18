«Смена руководителя партии и то, что партию возглавила женщина, никоем образом не повлияет на показатели электоральной поддержки партии "Слуга народа". Все-таки тут решающей является оценка деятельности президента Владимира Зеленского и отношения к нему, прежде всего, а также оценка деятельности правительства и решения, которые принимает парламентское большинство», — заявил эксперт.
Также Левцун отметил, что смена руководителей не влияет на имидж партии.
Кандидатуру Шуляк предложил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Именно он до этого возглавлял партию власти. Шуляк 45 лет, она замужем, воспитывает дочь. До избрания в Верховную Раду в составе «Слуги народа» Шуляк занималась предпринимательством.