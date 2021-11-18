Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» инициирует создание межфракционного депутатского объединения под названием «Киев действует». Об этом 18 ноября он рассказал украинским «Вестям»

Отмечается, что к объединению уже присоединились 25 депутатов.

«В МФО "Киев действует" входят депутаты из разных фракций, которым не безразлична судьба киевлян и всего, что происходит в Киеве. Я являюсь руководителем объединения. Нас киевлян не устраивает то, как киевская власть управляет городом. Мы хотим наладить коммуникацию центральной власти с местной, показать те изъяны и проблемы, которые сегодня существуют и с которые сталкиваются местные жители. Например, дороги, качество которых никого не устраивает. Хотя на их строительство в столице выделяется около 12 млрд гривен (около 30 млрд рублей)», — сообщил депутат.

Кроме того, Тищенко подчеркнул, что «депутаты поддержат обращение громад и киевлян», подразумевая закон «О столице», который парламентарии планируют рассмотреть в конце ноября.

Ранее политолог Вадим Карасев заявил, что президентская партия «Слуга народа» совершает политическую ошибку, когда пытается разделить должности мэра и председателя КГГА, чтобы назначить своего градоначальника. Он также напомнил, что Кличко на прошлых выборах победил в первом туре, и сейчас является политиком с наибольшей поддержкой среди киевлян.

В октябре профильный комитет Рады одобрил ко второму чтению новую редакцию законопроекта о столице, которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. Согласно действующему закону о столице, исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины.

Ранее партия мэра Киева Виталия Кличко УДАР заявила, что Офис президента Украины считает его главным конкурентом президента Владимира Зеленского.