Письмо было составлено в преддверии заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 24-25 ноября в столице Казахстана Нур-Султане.
Индия и Пакистан являются странами-членами ШОС, в состав этой организации входят также Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Журналисты телеканалов «112 Украина», «NewsOne», «ZIK» и «Перший Незалежний», а также интернет-изданий «Страна.ua» и «Шарий.net» рассказали о существующей на Украине цензуре со стороны государства, безнаказанных расправах с оппозиционными журналистами и блогерами и внесудебном закрытии СМИ.
«Просим вас публично отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг незаконного закрытия СМИ в Украине, и инициировать обсуждение этого вопроса с представителями украинской власти», — заявили авторы письма.
Также в открытом письме приводятся факты осуждения действий украинских властей в отношении независимых СМИ со стороны ряда международных организаций.
Копии были отправлены генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову и его заместителю Чжану Хайчжоу.