Письмо было составлено в преддверии заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 24-25 ноября в столице Казахстана Нур-Султане.

Шуфрич объяснил, почему Зеленский уничтожает свободу слова вопреки ООН и ОБСЕ
Шуфрич объяснил, почему Зеленский уничтожает свободу слова вопреки ООН и ОБСЕ
© Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича
Индия и Пакистан являются странами-членами ШОС, в состав этой организации входят также  Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и  Узбекистан.

Журналисты телеканалов «112 Украина», «NewsOne», «ZIK» и «Перший Незалежний», а также интернет-изданий «Страна.ua» и «Шарий.net» рассказали о существующей на Украине цензуре со стороны государства, безнаказанных расправах с оппозиционными журналистами и блогерами и внесудебном закрытии СМИ.

«Просим вас публично отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг незаконного закрытия СМИ в Украине, и инициировать обсуждение этого вопроса с представителями украинской власти», — заявили авторы письма.

Просто о сложном. Есть ли на Украине свобода слова?
Просто о сложном. Есть ли на Украине свобода слова?
Также в открытом письме приводятся факты осуждения действий украинских властей в отношении независимых СМИ со стороны ряда международных организаций.    

Копии были отправлены генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову и его  заместителю Чжану Хайчжоу.