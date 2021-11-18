Журналисты закрытых киевским режимом телеканалов написали открытое письмо президенту Индии Раму Натху Ковинду и президенту Пакистана Арифу Алви с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова на Украине, сообщил 16 ноября веб-сайт одного из этих телеканалов, «112 Украина»

Письмо было составлено в преддверии заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 24-25 ноября в столице Казахстана Нур-Султане.

Шуфрич объяснил, почему Зеленский уничтожает свободу слова вопреки ООН и ОБСЕ © Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича

Журналисты телеканалов «112 Украина», «NewsOne», «ZIK» и «Перший Незалежний», а также интернет-изданий «Страна.ua» и «Шарий.net» рассказали о существующей на Украине цензуре со стороны государства, безнаказанных расправах с оппозиционными журналистами и блогерами и внесудебном закрытии СМИ.

«Просим вас публично отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг незаконного закрытия СМИ в Украине, и инициировать обсуждение этого вопроса с представителями украинской власти», — заявили авторы письма.

Просто о сложном. Есть ли на Украине свобода слова?

Копии были отправлены генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову и его заместителю Чжану Хайчжоу.