Сотрудники ФСБ допросили министра культуры Крыма Арину Новосельскую по делу о пропаже денег, выделенных на реконструкцию здания Крымского академического театра кукол в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости 18 ноября со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики

Ранее Новосельская уже становилась фигурантом расследования, правда, не уголовного, а служебного, за мат в прямом эфире во время заседания крымского правительства. Теперь возник новый эпизод.

«Допрашивают по уголовному делу о пропавших деньгах на ремонт культурных объектов. Речь идет в том числе о реконструкции театра кукол в Симферополе», — цитирует агентство своего собеседника.

Холодильники для моргов. В Крыму принимают меры из-за отказа многих от вакцины © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Речь идет о пропаже более 500 млн рублей, выделенных на строительство Центра детского театрального искусства в центре Симферополя на месте снесенного в 2018 году Крымского академического театра кукол.

Именно это заведение возглавляла Новосельская перед тем, как стала министром культуры Крыма в феврале 2014 года.