Ранее Новосельская уже становилась фигурантом расследования, правда, не уголовного, а служебного, за мат в прямом эфире во время заседания крымского правительства. Теперь возник новый эпизод.
«Допрашивают по уголовному делу о пропавших деньгах на ремонт культурных объектов. Речь идет в том числе о реконструкции театра кукол в Симферополе», — цитирует агентство своего собеседника.
Как уточняется, следствие проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ.
Речь идет о пропаже более 500 млн рублей, выделенных на строительство Центра детского театрального искусства в центре Симферополя на месте снесенного в 2018 году Крымского академического театра кукол.
Именно это заведение возглавляла Новосельская перед тем, как стала министром культуры Крыма в феврале 2014 года.