РФ призвала Украину как можно скорее начать переговоры с ЛНР и ДНР по поводу политического урегулирования в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, передает РИА Новости 18 ноября

«Мы еще раз призываем украинскую делегацию как можно скорее начать переговоры по всеобъемлющему политическому урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями непосредственно с Донецком и Луганском для скорейшего наступления мира на юго-востоке Украины», — сказал Грызлов. Украинские руководители смирились с потерей Донбасса © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Мария Захарова обвинила власти Украины в подготовке зачистки и военной оккупации Донбасса. Она отметила, что законопроект «О государственной политике переходного периода» «ставит крест» на Минских соглашениях, что будет означать слом всего переговорного процесса.