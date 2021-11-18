«Мы еще раз призываем украинскую делегацию как можно скорее начать переговоры по всеобъемлющему политическому урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями непосредственно с Донецком и Луганском для скорейшего наступления мира на юго-востоке Украины», — сказал Грызлов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти Украины в подготовке зачистки и военной оккупации Донбасса. Она отметила, что законопроект «О государственной политике переходного периода» «ставит крест» на Минских соглашениях, что будет означать слом всего переговорного процесса.