«Я, как народный депутат Украины, требую, как минимум, извинений от генпрокурора — за дезинформацию, за халатное отношение к работе, что дискредитировало меня, как оппозиционного политика. Почему генпрокурор не несет ответственности за свою халатность? Верховная Рада делегировала ей полномочия, сняла с депутатов неприкосновенность, но фактически обвинения, которые навешивают на нас, рассыпаются», — сказал он.
Кива пояснил, что речь идет о подозрении по статье «о нанесении телесных повреждений средней степени тяжести», которое так и не дошло до суда, но могло непоправимо испортить его репутацию и лишить мандата.
Обыски в доме, где живет его ребенок со своей матерью, Кива также назвал превышением полномочий Венедиктовой и системным давлением на оппозиционного политика. Тогда правоохранители посещали бывшую пассию политика с целью доказать его причастность к государственной измене и целому ряду других нарушений закона.