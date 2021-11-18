Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива завил, что генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова должна извиниться перед ним лично за распространение дискредитирующих его сведений. Об этом 18 ноября он сказал на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Я, как народный депутат Украины, требую, как минимум, извинений от генпрокурора — за дезинформацию, за халатное отношение к работе, что дискредитировало меня, как оппозиционного политика. Почему генпрокурор не несет ответственности за свою халатность? Верховная Рада делегировала ей полномочия, сняла с депутатов неприкосновенность, но фактически обвинения, которые навешивают на нас, рассыпаются», — сказал он.

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Обыски в доме, где живет его ребенок со своей матерью, Кива также назвал превышением полномочий Венедиктовой и системным давлением на оппозиционного политика. Тогда правоохранители посещали бывшую пассию политика с целью доказать его причастность к государственной измене и целому ряду других нарушений закона.