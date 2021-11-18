«Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН "О предотвращении проявлений геноцида". Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной — это тупик, из которого нет выхода», — сказал Грызлов.
Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок.
Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.
В украинском МИД указ расценили как «грубое вмешательство во внутренние дела Украины».