Указ президента России Владимира Путина о гуманитарной помощи Донбассу – это вынужденный ответ на действия Киева, считает полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. Его цитирует агентство РИА Новости 18 ноября

«Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН "О предотвращении проявлений геноцида". Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной — это тупик, из которого нет выхода», — сказал Грызлов.

Андрей Суздальцев: Без гуманитарной поддержки России в Донбассе случилась бы катастрофа © Владимир Трефилов Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок.

Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

В украинском МИД указ расценили как «грубое вмешательство во внутренние дела Украины».